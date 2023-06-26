Общество 26 июня 2023, 02:44 «Выбор между плохим и чудовищным». Симоньян прокомментировала ситуацию с Пригожиным Симоньян объяснила, почему закроют уголовное дело против главы ЧВК «Вагнер» Пригожина РИА «Новости»

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала в своем Telegram-канале ситуацию с попыткой мятежа ЧВК «Вагнер». Она объяснила, почему уголовное преследование в отношении бизнесмена Евгения Пригожина прекратят.

Журналистка заметила, что многих россиян взволновал вопрос возбуждения уголовного дела. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожину обещали его закрыть.

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«Юридические нормы — это не заповеди Христовы и не скрижали Моисеевы. Их пишут люди, чтобы они защищали правопорядок и стабильность в стране. И если в каких-то исключительных критических случаях получается так, что они перестают выполнять свою функцию, а выполняют обратную, то они идут лесом», — сказала она.

По ее словам, выбор оказался между плохим и чудовищным. Симоньян отметила, что страшнее гражданского противостояния ничего не может быть, включая и нарушение каких-то юридических норм.

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин остановил движение бойцов после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Позже в Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина прекратят, а сам он уедет в Белоруссию.