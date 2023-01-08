Эксклюзив 08 января 2023, 18:01 Выбирал корпоративы вместо помощи Донбассу. Смольянинова уличили в потере связи с Россией Депутат Лантратова: критикующий Россию Смольянинов развлекался вместо помощи Донбассу YouTube

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Выступивший с критикой России актер Артур Смольянинов ничем не отличается от предателей. Но такие артисты обычно уезжают ненадолго. За границей у них заканчиваются деньги, и они снова приезжают домой как ни в чем не бывало — зарабатывать. К сожалению, так происходило и раньше: когда Донбассу нужна была помощь, творческие люди выбирали развлечения и выступления на корпоративах. Об этом в беседе с «360» заявила заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Она подчеркнула, что с 2014 года регулярно занималась помощью жителям Донбасса. Вывозила детей, в том числе раненых, собирала и доставляла гуманитарную помощь.

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«Я видела глаза людей, которые потеряли жилье, близких людей, глаза детей, оставшихся без родителей. Но вот эти люди этого не видели. Они делали вид, что ничего не происходит. Артистам было не до этого. Они развлекались и зарабатывали деньги на корпоративах. Смольянинов не один такой. Помочь поехать людям в Донбасс никто из них не захотел», — заявила Лантратова.

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Депутат добавила, что уехавший Смольянинов потерял связь со страной, если он заявляет, что ему ближе позиция противника. Такое поведение недопустимо.

«Он плюет не только на страну, но и на людей, которые здесь живут, тех, кто ему помогал. Просто если ты не согласен — уезжай. Но если так вот уехать и обливать страну грязью — это ужасно», — подчеркнула собеседница «360».

Лантратова добавила, что прекрасно понимает реакции других депутатов, которые предложили лишать артистов званий, но нужен ли какой-то ответ на подобное поведение — вопрос спорный.

«Нужно обсудить с коллегами и подумать, как реагировать, должна ли тут быть какая-то реакция. Обсуждать их — слишком много чести и слишком мелко для России. Артисты своими высказываниями уже себя дискредитировали в глазах общественности», — подытожила она.

Актер Артур Смольянинов в одном из последних интервью заявил, что готов принять участие в боевых действиях на стороне Украины. Он подчеркнул, что ему наплевать на Россию, даже если от нее останется одна область, «а все остальное превратится в радиоактивный пепел».