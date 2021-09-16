Эксперт рассказал, почему некоторые девушки выбирают «плохих парней»

Эксперт Евгений Кудряц считает, что некоторые девушки выбирают «плохих парней», потому что с нормальными мужчинами им скучно. Об этом сообщил сайт «Дни 24».

По данным сайта «Политика сегодня», он уточнил, что мужчины такого типажа обычно не стремятся к созданию семьи. Кроме того, они могут изменять. Кудряц считает, что таких выбирают женщины с низкой самооценкой.

«Если женщину устраивает такая модель поведения своего „суженого“, то тогда у такого рода отношений есть будущее. Если же женщина не готова прощать похождения избранника, то все рано или поздно закончится», — заключил он.