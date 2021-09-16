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    16 сентября 2021, 21:08

    Эксперт рассказал, почему некоторые девушки выбирают «плохих парней»

    Дарья Морозова

    Эксперт Евгений Кудряц считает, что некоторые девушки выбирают «плохих парней», потому что с нормальными мужчинами им скучно. Об этом сообщил сайт «Дни 24».

    Эксперт рассказал, почему некоторые девушки выбирают «плохих парней»

    По данным сайта «Политика сегодня», он уточнил, что мужчины такого типажа обычно не стремятся к созданию семьи. Кроме того, они могут изменять. Кудряц считает, что таких выбирают женщины с низкой самооценкой.

    «Если женщину устраивает такая модель поведения своего „суженого“, то тогда у такого рода отношений есть будущее. Если же женщина не готова прощать похождения избранника, то все рано или поздно закончится», — заключил он.