Выбираем курицу к столу: какой цыпленок-бройлер самый безопасный

Телеканал «360» совместно с Общенациональной Ассоциацией генетической безопасности запустил серию телевизионных передач «Внимание! Еда!», для которой в марте 2020 года провели контрольную закупку охлажденных цыплят-бройлера. Результаты показали, что не все производители добросовестны.

Для проверки безопасности куриц было отобрано пять марок, некоторые из них можно купить в московском «Ашане» и «ВкусВилле». Как рассказала директор ОАГБ Елена Шаройкина, сырое куриное мясо может содержать бактерии и химические элементы, которые провоцируют более 200 различных заболеваний.

«Мы решили проверить, насколько безопасна охлажденная курятина из московских торговых сетей, ведь она может быть загрязнена листериями, сальмонеллой или золотистым стафилококком», — пояснила Шаройкина.

Хорошие результаты показали почти все из купленных куриц, правда, к некоторым все же есть замечания. Марки, который грешат шприцеванием, — «Первая свежесть» (изготовитель ООО «П/Ф «Элинар-бройлер», Россия), «Петелинка» (изготовитель АО «КЦ», Россия), «Петруха» (изготовитель ОАО «Смолевичи Бройлер», Белоруссия).

Производители вкалывают в тушки раствор соли, который делает курицу визуально больше, покупателю кажется, что мясо больше, а значит, и завышенная цена оправдана. Вред здоровью человека такой раствор не приносит, но точно известно, что мясо курицы от подобных манипуляции становится дряблым и более рыхлым.

Цыплят также проверяли с помощью реактива Несслера, который показывает, насколько мясо свежее. Куриц марки «Петелинка» и «Петруха» по результатам этого теста можно назвать не свежими даже с учетом того, что срок годности у бройлера еще не закончился.

Идеальные по всем параметрам показатели были всего у двух производителей — это цыпленок производства «ВкусВилл» (изготовитель ООО «Данто-Птицепром») и бройлер марки «Каждый день» (изготовитель ООО «Васильевская птицефабрика»).

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