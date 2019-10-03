«Мы готовы молиться на врачей». Конфликт в онкоцентре Блохина глазами мамы пациента

Родители пациентов НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра Блохина не могли не заметить конфликт между врачами и руководством. Мать одной из пациенток рассказала «360», что стала видеть медиков со слезами на глазах. А сама она теперь переживает, как бы дочь не осталась без помощи.

«Несколько раз, когда я была в коридоре, женщины-врачи выбегали со слезами на глазах. Нас это просто шокировало с другой мамой, потому что врачи нам помогают и мы готовы на них молиться», — поделилась она.

По словам женщины, она попала в больницу вместе с двухлетним ребенком в середине мая. Медики сразу же приняли девочку, начали лечение и сначала все шло хорошо.

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«В какой-то момент времени, мы не знали, что появилось новое руководство, но поняли, что что-то меняется. В плане того, что начали сотрудники ходить на конференции всевозможные. <…> Стала замечать, что после конференций врачи в таком состоянии, как сказать, выведенные из себя, немного нервозном состоянии», — отметила женщина.

Она подчеркнула, что собрания проходили постоянно и, если раньше медики работали спокойно, то в последнее время начали все делать бегом. Несмотря на всю ситуацию, родителям пациентов ничего не рассказывают и обо всем взрослые узнают только из СМИ.

«У врачей, я не знаю, как их довели до такого состояния, у них трясутся руки, губы. На глазах стоят слезы и они стараются нам этого не показывать. Мы как в воздухе висим и не знаем, что будет завтра. А если завтра мой лечащий врач выйдет и окажется неугодным кому-то и его уволят», — поделилась она.

Как рассказала собеседница, все обследования ее дочери прошли в срок, но нехватка специалистов все равно чувствуется. Сейчас лечащий врач ребенка в отпуске, но женщина очень ждет его возвращения и боится дальнейшего развития событий.

«Мне важно, чтобы он остался, потому что он знает моего ребенка. У нас были поражения кожи и он видел, какая девочка была до лечения, какая она сейчас, как она реагирует на препараты. <…> У нас очень сложный диагноз и мало людей, кто разбирается с этим диагнозом, поэтому я даже не знаю. Наверное, нужно будет двигаться куда-то за границу», — сказала мать маленькой пациентки.

Врачи НИИ онкологии и гематологии НМИЦ имени Блохина записали водеообращение, потребовав сменить руководство медучреждения. По их словам, в центре стало невозможно работать из-за ужасных условий. Позже около 10 медиков написали заявление на увольнение, четыре из которых уже подписаны. В свою очередь директор центра Иван Стилиди заявил, что будет подписывать заявления только с правильной формулировкой. При этом пациенты должны получить всю необходимую медицинскую помощь и не испытывать нехватки специалистов.