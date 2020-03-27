    27 марта 2020, 13:32

    «Вы задержаны». Люди в химзащите вывели бизнесмена с совещания с губернатором Сахалина

    Юлия Булыгина

    На Сахалине бизнесмена задержал наряд в антикоронавирусных костюмах за то, что тот пришел на совещание к губернатору после поездки в Испанию. Оказалось, что ездил он не в Испанию и уже давно сдал тест на коронавирус, но мужчину все равно забрали.

    Видео «задержания» опубликовали в официальном Telegram-канале губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Исполнительного директора «Союза промышленников и предпринимателей Сахалинской области» Антона Жукова забрали прямо с совещания инвестиционного совета при главе региона.

    — Вы задержаны.

    — Из-за чего?

    — За нарушение карантина.

    «Человека моментально вывели из зала, а участники инвестсовета сдают тесты на коронавирус. В случае, если результаты теста подтвердят коронавирус, ему будет грозить ответственность вплоть до уголовной», — говорится в посте губернаторского канала.

    Всех участников заседания действительно проверили, как и Жукова. Но оказалось, что бизнесмен эту процедуру проходит уже второй раз.

    Как Жуков рассказал Sakh.com, приехал он не из Испании, а из Японии, причем сразу же позвонил в Роспотребнадзор, и его тогда еще проверили на коронавирус. Тест показал отрицательный результат. Жуков добавил, что новый тест, который провели сегодня, снова показал, что он здоров.