Общество 26 июля 2023, 04:02 «Вы упадете в обморок». Илон Маск высмеял новый фильм о Барби Илон Маск высмеял частое использование слова «патриархат» в фильме «Барби» Кинопоиск

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Основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал в соцсети язвительный комментарий о вышедшем фильме «Барби». Ему не понравилось частое использование в картине слова «патриархат».

«Если вы будете выпивать каждый раз, когда Барби произносит слово „патриархат“, вы упадете в обморок задолго до окончания фильма», — заявил миллиардер в Twitter.

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Фильм о кукле «Барби» собрал в США рекордные для текущего года 155 миллионов долларов и обогнал новый проект режиссера Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Премьерные показы фильмов состоялись с однодневной разницей — 20 июля вышла картина о создателе ядерной бомбы, а 21 — история о кукольной блондинке.

Режиссером «Барби» стала Грета Гервиг. Знаменитые артисты Райн Гослинг и Марго Робби сыграли в ленте главные роли. Бюджет фильма превысил 100 миллионов долларов.