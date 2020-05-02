«Вы не видите, как выносят гробы»: подмосковный врач обратился к россиянам из-за коронавируса

Несмотря на все предостережения, многие продолжают наплевательски относиться к вводимым мерам по борьбе с коронавирусом. Главврач Воскресенской районной больницы Юрий Райхман жестко призвал всех россиян соблюдать самоизоляцию.

«То, что происходит сейчас, это очень страшно. Вы не видите, как выносят гробы из нашего морга. Вы не видите кошмар, который творится в реанимации и в инфекционных корпусах. Вы не понимаете всю степень того кошмара, в котором мы находимся», — приводит его слова портал kolomna-spravka.ru.

Врач отметил, что каждый день в Воскресенскую больницу поступают от 20 до 40 пациентов с пневмонией. Среди заболевших есть не только пожилые люди, но и молодежь. При этом люди продолжают гулять компаниями по улице, кататься по городу и общаться друг с другом.

«Мне становится за вас страшно. Вы заходите в лифт по три-четыре человека без масок. У вас в руках нет дезинфицирующих препаратов для обработки рук. Поймите, что вы потенциальные — мне страшно об этом говорить — покойники», — сказал Райхман.

Сейчас врачи делают все возможное, чтобы помочь пациентам с COVID-19. Медики лезут из кожи вон и даже не думают об отдыхе. Более того, во время работы заражаются сами врачи и медсестры.

«В эти праздничные дни не ходите никуда. Проведите их дома. Просто дома. Тупо у телевизора. Тупо лежа на диване», — призвал главврач.

Он посоветовал заниматься спортом одним в комнате, не сидеть всем вместе за столом и есть по отдельности. Не нужно трогать голыми руками кнопки лифта или дверные ручки. Руки всегда нужно обрабатывать дезинфекторами.

«Только так мы сможем это сейчас пережить и остановить этот кошмар. Прошу вас, сейчас, вот эти майские праздники, будьте дома! Не выходите из квартиры. Спасибо. И берегите свое здоровье», — заключил Райхман.

Сейчас в Воскресенске насчитывается 201 пациент с подтвержденным коронавирусом. Всего в Подмосковье зафиксировано 13 314 случаев заражения. Вылечить удалось 503 человек. Скончались после инфицирования 109 пациентов.