«Вы не видите, как выносят гробы»: подмосковный врач обратился к россиянам из-за коронавируса
«То, что происходит сейчас, это очень страшно. Вы не видите, как выносят гробы из нашего морга. Вы не видите кошмар, который творится в реанимации и в инфекционных корпусах. Вы не понимаете всю степень того кошмара, в котором мы находимся», — приводит его слова портал kolomna-spravka.ru.
Врач отметил, что каждый день в Воскресенскую больницу поступают от 20 до 40 пациентов с пневмонией. Среди заболевших есть не только пожилые люди, но и молодежь. При этом люди продолжают гулять компаниями по улице, кататься по городу и общаться друг с другом.
«Мне становится за вас страшно. Вы заходите в лифт по три-четыре человека без масок. У вас в руках нет дезинфицирующих препаратов для обработки рук. Поймите, что вы потенциальные — мне страшно об этом говорить — покойники», — сказал Райхман.
Сейчас врачи делают все возможное, чтобы помочь пациентам с COVID-19. Медики лезут из кожи вон и даже не думают об отдыхе. Более того, во время работы заражаются сами врачи и медсестры.
«В эти праздничные дни не ходите никуда. Проведите их дома. Просто дома. Тупо у телевизора. Тупо лежа на диване», — призвал главврач.
Он посоветовал заниматься спортом одним в комнате, не сидеть всем вместе за столом и есть по отдельности. Не нужно трогать голыми руками кнопки лифта или дверные ручки. Руки всегда нужно обрабатывать дезинфекторами.
«Только так мы сможем это сейчас пережить и остановить этот кошмар. Прошу вас, сейчас, вот эти майские праздники, будьте дома! Не выходите из квартиры. Спасибо. И берегите свое здоровье», — заключил Райхман.
Сейчас в Воскресенске насчитывается 201 пациент с подтвержденным коронавирусом. Всего в Подмосковье зафиксировано 13 314 случаев заражения. Вылечить удалось 503 человек. Скончались после инфицирования 109 пациентов.