«Вы меня через силу слушаете?» Бузова ответила хейтерам

Телеведущая и певица Ольга Бузова ответила на вопросы поклонников и хейтеров. Последние спросили ее о завершении сольной карьеры.

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«Когда петь перестанешь? Кровь из ушей уже», — спросила одна из «доброжелательниц» у Ольги.

Бузова не растерялась, поблагодарила за внимание к своей персоне и довольно четко донесла свою позицию.

«То есть вы меня через силу слушаете? Ну, это дорогого стоит. Благодарна хейтерам за то, что никогда не остаются безучастными и дают обратную связь. Ребята, спасибо, что так активно интересуетесь моей жизнью. Для любого артиста самое главное — вызывать эмоции у зрителя», — сказала певица. Онлайн-интервью организовал журнал StarHit.

Также исполнительница подтвердила, что даст два последних концерта в Москве и Санкт-Петербурге уже в этом ноябре. Однако Бузова подчеркнула, что речь не идет об окончании ее творческой карьеры. Она ставит лишь точку в программе «Под звуки поцелуев». С этим шоу Бузова выступала почти два года. На концертах она исполнила треки со своего одноименного альбома. Он вышел в октябре 2017 года и занимал первые строчки iTunes.