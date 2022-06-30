ВВП в России с января по май вырос на 0,5% в годовом выражении

ВВП в России в мае снизился на 4,3% в годовом выражении (в апреле — на 2,8%). По итогам первых пяти месяцев 2022 года по-прежнему наблюдается рост — на 0,5%, указано в обзоре Минэкономразвития.

«Основными факторами снижения ВВП по-прежнему остаются транспортно-логистические ограничения и сокращение внутреннего спроса», — отметили в документе.

Специалисты ведомства сообщили, что за последний месяц ускорилось падение оптовой торговли, в промышленном производстве динамика осталась примерно той же. Замедлилось снижение выпуска продукции в добывающих отраслях, в обрабатывающих производствах. Ускорились темпы производства электроники, фармацевтической продукции. Темпы роста в строительстве и сельском хозяйстве замедлились, но «сохранились в положительной области».

Из обзора также следует, что потребительская активность в мае «стабилизировалась на низких уровнях». Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению сократился в мае на 7,5% в годовом выражении (месяцем ранее — на 7,2%). Уровень безработицы остается на исторических минимумах — в мае он снизился до 3,9%. Численность безработных в России также сокращается и составила в мае 2,9 миллиона человек.