ВВП России в августе вырос на 3,7%

Уровень внутреннего валового продукта (ВВП) в России в августе оказался выше допандемийного уровня и к концу лета увеличился в годовом выражении на 3,7%. Об этом сообщили в Минэкономразвития.

По оценке МЭР, в августе ВВП был выше прошлогоднего показателя на 0,4%, по итогам периода с января по август он вырос на 4,7% год к году. В годовом выражении прирост ВВП в августе составил 3,7%.

В министерстве отметили продолжение положительных тенденций и стремление к стабилизации в промышленном производстве, строительной и транспортной отраслях.

«Выпуск этих отраслей по-прежнему уверенно превышает допандемические уровни (+3,6% августе)», — отметили в ведомстве.

Выше допандемического уровня сохранялся суммарный оборот розничной торговли, общепита и платных услуг на потребительском рынке. В августе, как и в июле, он вырос на 0,1%.

Поддержку потребительскому спросу в последние два месяца оказывают августовская выплата на детей школьного возраста и сентябрьская выплата пенсионерам и военнослужащим, уточнили в МЭР.