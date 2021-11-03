Лимоны из Турции запретили ввозить в Россию

Роспотребнадзор временно приостановил импорт лимонов из Турции в Россию. В некоторых поставках фруктов обнаружили пестициды, о чем сообщили на сайте ведомства.

Специалисты службы обнаружили в цитрусовых вредное вещество «Хлорпирифос», концентрация которого превысила допустимое законом значение.

Запрет на ввоз лимонов сотрудники Роспотребнадзора наложили с 3 ноября. Там же объяснили, что такие меры необходимы, иначе употребление продуктов приведет к отравлению граждан. Также фрукты изымут из магазинов и складов, по которым их уже развезли.

Ранее такой же запрет ведомство накладывало и на турецкие мандарины, в них нашли такой же пестицид. Тогда ситуацию прокомментировали в Минсельхозе Турции, объяснив, что в Россию перестали экспортировать продукцию только одного поставщика, у которого заметили превышение пестицидов, а не абсолютно всех мандаринов из страны.

Тогда директор плодоовощного союза Михаил Глушков рассказал, что даже в случае приостановки поставок из одной страны, рынок быстро переориентируется на других производителей, и проблема не приведет к дефициту фруктов.