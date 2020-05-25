Ввоз топлива в Россию запретили до октября

Под ограничение не попадает топливо, которое проходит транзитом через Россию в другие страны, а также сырье, которое находится в хранилищах или которое ввезли до вступления постановления в силу.

В тексте говорится, что решение о временном запрете необходимо для стабилизации цен на внутреннем рынке, а также для обеспечения энергетической безопасности страны.

В первой половине апреля министр энергетики Александр Новак уже говорил, что нужно ограничить поставки импортного бензина на полгода. По его словам, это позволит поддержать отечественную нефтяную промышленность. В частности, обеспечит сохранение рабочих мест и даст работать перерабатывающим заводам. При этом министр отметил, что годовой рост цен на топливо не превысит размера инфляции.

На такой шаг власти идут из-за пандемии коронавирусной инфекции и развала сделки ОПЕК+. Распространение нового заболевания привело к тому, что ряд стран полностью остановил свои производства и прекратил авиасообщение.

Топливные биржи плохо перенесли отмену ОПЕК+. Перенасыщенный сырьем рынок привел к тому, что у нефтяных фьючерсов появились отрицательные цены. То есть продавцы были готовы платить покупателям, лишь бы они забрали сырье.

В ряде стран на фоне этих событий подешевел бензин. Россия в их число не вошла, поскольку основная цена на топливо складывается из налогов, сборов и акцизов. Это не позволяет ценам на бензин расти, когда нефть дорожает на мировых рынках, но при этом не дает падать, когда сырье теряет в цене. Это защищает автомобилистов России от серьезных колебаний на топливном рынке.