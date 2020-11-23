Дополнительные ограничения из-за коронавируса пока не будут вводить в России

Правительство пока не планирует вводить новые ограничения из-за пандемии коронавируса. Об этом заявили в оперативном штабе.

«Ограничительные меры вводятся главами субъектов в зависимости от эпидемической ситуации в том или ином регионе. На федеральном уровне введение дополнительных ограничительных мер в настоящий момент не планируется», — приводит РИА «Новости» сообщение оперштаба по борьбе с пандемией.

На прошлой неделе эту же мысль озвучил президент России Владимир Путин. Он заявил, что победить инфекцию помогут вакцина и тестирование. Меры предосторожности тоже очень важны, но жестких ограничений пока не будет.

Эпидемическая ситуация ухудшилась во всем мире в сентябре. Власти многих стран снова ввели ряд ограничений для безопасности людей.

В России действует всеобщий масочный режим. В эпицентре пандемии — Москве — до 15 января запретили массовые мероприятия. Часть сотрудников столичных компаний отправили на удаленку. На дистанционном обучении сейчас находятся московские студенты и старшеклассники.

За все время пандемии российские медики выявили 2 114 502 случая COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 36 540 человек.