Новую льготу для инвалидов предложили ввести в России

Инвалидам в России предложили разрешить пользоваться платными парковками безвозмездно в том случае, если специальные места для них уже заняты. Такой законопроект планируется внести в Госдуму в четверг, 1 апреля.

С такой инициативой выступили депутаты от фракции ЛДПР во главе с председателем думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым, к ним также присоединился сенатор Сергей Леонов. Текст и пояснительную записку Нилов опубликовал в своем Telegram-канале.

Как напомнил депутат, по закону не менее 10% мест на платных парковках (но также не менее одного) отводится для инвалидов. Однако, указал он, если все специальные места заняты, инвалидам приходится оплачивать обычную парковку.

Парламентарии предлагают внести изменения в закон о социальной защите инвалидов, установив, что если на платной парковке все места, предназначенные для бесплатной стоянки инвалидов, заняты, то машины с опознавательным знаком, включенные в федеральный реестр инвалидов, могут быть размещены на имеющихся свободных местах парковки бесплатно.

С 1 апреля 2021 года пенсии по государственному обеспечению и социальные пенсии повысят на 3,4%. Повышенные пенсии получат 3,9 миллиона россиян, из которых большая часть получает выплаты по инвалидности (2,1 миллиона человек) и по потере кормильца (один миллион человек). Средний размер социальной пенсии вырастет до 10,2 тысячи рублей. Социальная выплата детям-инвалидам увеличится до 15 тысяч рублей, социальная пенсия инвалидам детства первой группы вырастет до 15,6 тысячи рублей.