Ввести топливный сбор для автомобилистов предложили в Госдуме

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил отменить транспортный налог для автомобилистов и заменить его топливным сбором. По его мнению, такой вариант будет более логичным и справедливым по отношению к автовладельцам, написало Ura.ru.

«Транспортный налог идет в бюджет региона, где зарегистрирован автомобиль. Транспорт может быть зарегистрированным в одном регионе, а экологию и дороги портить в другом субъекте страны. Получается несправедливо. Если заправляешься в конкретном регионе, в нем ездишь, в этом регионе должен оставаться дополнительный сбор при покупке топлива. Это будет справедливо», — пояснил свою позицию депутат.

Он добавил, что не все автомобилисты регулярно пользуются машиной, но при этом все равно вынуждены платить налог. Такая ситуация заставляет людей избегать уплаты транспортного налога.