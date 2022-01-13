Ввести профессиональные ознакомительные практики для школьников предложили в Госдуме

Депутат Госдумы Василий Власов направил копию письма на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова с предложением ввести ознакомительные практики для школьников по интересующим их профессиям. Об этом написал RT.

Политик отметил, что по многочисленным опросам последних лет стало ясно, что многие россияне работают не по профессии, полученной в среднеспециальных или высших учебных заведениях. Одной из причин такого явления эксперты называют низкий уровень профориентации в школах.

«В этой связи прошу… оценить целесообразность введения на предприятиях профессиональных практик для выпускников по интересующей их специальности, которые они смогут пройти в регионе проживания или ближайшем регионе с соответствующим производством, с оплатой проезда и проживания за счет средств федерального бюджета», — отметил Власов.

Молодежь, по его словам, сможет более взвешенно подойти к одному из важнейших выборов в жизни, либо пересмотреть его еще до поступления в высшие учебные заведения.