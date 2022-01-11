Ввести пожизненное заключение для впервые осужденных за педофилию предложили в РФ

Уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила приговаривать к пожизненному заключению впервые осужденных за педофилию. Об этом написал RT.

Волынец направила обращение в адрес авторов законопроекта о пожизненном заключении за педофилию (Павла Крашенинникова, Андрея Турчака и Александра Хинштейна). Она выразила депутатам благодарность за законопроект, но попросила ужесточить предлагаемые им меры.

«Прошу вас добавить к этому списку преступников, совершивших преступление впервые, и тех, кто совершил преступление в отношении даже одного ребенка. Считаю недопустимым ждать рецидивов и новых жертв, чтобы изолировать педофилов от наших детей вместо того, чтобы осуществить это сразу после осуждения за первое преступление, ведь цена этого ожидания — половая неприкосновенность, физическое, психическое здоровье и жизнь детей», — говорится в обращении омбудсмена.