Ввести наказание за фальшивые собрания жильцов предложили в Госдуме

В Госдуме предложили усилить ответственность за умышленное искажение итогов голосования на общих собраниях владельцев квартир. Это поможет усовершенствовать процедуру волеизъявления собственников. О подготовке таких законодательных инициатив сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на комитет Госдумы по строительству и ЖКХ.

В прошлое должны уйти подтасовки итогов общих собраний жильцов, в том числе для незаконного повышения тарифов. Для этого, как отмечено в материале, в уголовный кодекс целесообразным будет введение отдельной статьи, в которой будет точное описание состава преступления.

Также имеет смысл, чтобы собственники квартир получали уведомления, например, через Push-сообщения, о начале или завершении общего собрания. При этом, если жильцы по каким-то причинам никак не отреагировали на сообщения, то известить об итогах собрания их нужно в бумажном виде. Например, путем размещения на стенде в подъезде детальной информации о принятых решениях.