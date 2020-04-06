Ввести мораторий на взыскание долгов коллекторами предложили в Госдуме
Депутат Госдумы Анатолий Аксаков рассказал «Парламентской газете», что Федеральная служба судебных приставов может ввести мораторий на взыскание долгов с граждан в связи с ситуацией, сложившейся из-за коронавирусной инфекции.
Законодатель напомнил, что многие люди оказались в тяжелейшим положении, в частности те, чьи кредиты уже переданы коллекторам. По мнению Аксакова, ФССП по аналогии с ЦБ может выдать рекомендации коллекторским агентствам отсрочить на полгода выплаты по долгам.
«Поскольку они регулируют этот рынок, я думаю, они могут наладить диалог с коллекторами и договориться о моратории на взыскание долгов по аналогии с кредитными каникулами», — предложил парламентарий.