Обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан ввели в Кузбассе

Организации и ИП ряда сфер Кемеровской области должны будут обеспечить вакцинацию от коронавируса 60% работников в течение двух месяцев. Такое решение приняли, чтобы не допустить ухудшение эпидемической обстановки в регионе.

Об этом сообщили официальном Telegram-канале регионального правительства.

«Необходимо привить не менее 60% от общей численности работников и сотрудников во избежание ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе. Граждане, имеющие противопоказания к прививке, не прививаются», — сказано в сообщении.

Вакцинироваться должны сотрудники организаций, индивидуальных предприятий, органов государственной власти и местного самоуправления. Они могут выбрать один из трех доступных отечественных препаратов. Первый компонент необходимо ввести до 17 июля, второй — до 17 августа. Можно использовать также однокомпонентную вакцину — ее нужно получить до 17 июля.

Ранее обязательную вакцинацию для сотрудников сферы обслуживания ввели в Москве и Подмосковье. Такое решение приняли, чтобы снизить риск распространения коронавируса — в последнее время ситуация значительно ухудшилась. Показатели по новым заражениям и числу госпитализированных приблизились к пиковым значениям второй волны.