«Ъ»: Обязательную вакцинацию для студентов ввели 12 регионов России

Вузы пока не применяют к непривитым студентам никаких санкций, но уже в 12 регионах страны введена обязательная вакцинация для тех, кто учится в очном формате. В Минобрнауки сообщили, что высшие учебные заведения должны сами принимать решения для обеспечения безопасного образовательного процесса.

По данным газеты «Коммерсант», решение об обязательной вакцинации студентов принято в Архангельской, Нижегородской, Волгоградской, Иркутской, Амурской областях, республиках Марий Эл, Тыва, Бурятия, Дагестан, Татарстан, Краснодарском и Пермском краях.

Руководство вузов сообщило, что намерено усилить пропаганду кампании по вакцинации или организовать условия для нее по месту учебы. В случае отказа от прививки наказывать отстранением от занятий не будут. Вообще, пока неясно, как управленцы собираются обеспечивать тотальную вакцинацию учащихся.

Ранее Минобранауки рекомендовал вузам допускать к очным занятиям только вакцинированных или переболевших ковидом студентов. Но политики назвали такие условия дискриминационными. После этого ведомство предупредило вузы о недопустимости принудительной вакцинации.

Юрист практики «здравоохранение и технологии» BGP Litigation Серафима Самодурова сообщила изданию, что обязательная вакцинация может быть введена на основании постановления главных санврачей регионов при неблагоприятной эпидемической ситуации.

«Закон „Об образовании“ также разрешает образовательным учреждениям в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса. Например, невакцинированным студентам может быть отказано в доступе на территорию университета — проще говоря, заблокированы пропуска», — уточнила она.

Вирусолог Петр Чумаков заявил, что настало время принудительно вакцинировать россиян от коронавируса, и раскритиковал позицию антиваксеров, которые приводят абсурдные доводы для оправдания своей позиции.