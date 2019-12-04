Введение во храм Богородицы: история и традиции праздника

Православная церковь 4 декабря празднует великий двунадесятый праздник — Введение во храм Пресвятой Богородицы. «360» рассказывает об истории и значении Введения.

История Введения

Святой Иоаким и святая Анна — родители Девы Марии — дали обет посвятить свою дочь богу. Когда Марии было три года, они привели ее в Иерусалимский храм. По церковному преданию, Богородица с легкостью поднялась по крутым ступеням, хотя и была совсем маленькой. В храме Марию благословил первосвященник. По некоторым данным, это был святой Захария — будущий отец пророка Иоанна Предтечи (он крестил сына Девы Марии — Иисуса Христа). Считается, что в тот момент Бог открыл священнослужителю особое предназначение Богородицы, поэтому ее ввели в святая святых — место, куда только раз в год мог входить сам первосвященник.

В Иерусалимском Храме Дева Мария вместе с другими благочестивыми девушками изучала Священное Писание, рукодельничала, а все свободное время отдавала молитвам. По преданию, она видела ангелов, которые беседовали с ней и подавали ей пищу. Девушка прожила в храме до 15 лет. После этого ей выбрали мужа — благочестивого вдовца Иосифа.

Поверья и приметы Введения

Православные верующие начали праздновать Введение в IX веке. Храмы, которые освящали в этот праздник, получали название Введенские. Народ на Руси решил сократить название этого праздника до одного слова — «введение». Они ассоциировали его не только с Девой Марией, сколько с понятием начала. Конкретно, речь шла о начала зимы. «Введенье пришло — зиму привело», — говорили люди.

Они верили, что 4 декабря на улице можно было увидеть настоящую Зиму— она одета в белую шубу и едет на тройке лошадей. Своим морозным дыханием Зима охлаждает воздух, рисует узоры на окнах. Мороз и солнце на Введение считались хорошей приметой. Такая погода говорила о том, что следующее лето принесет хороший урожай хлеба. «Сильная зима — готовь закрома», — говорили на Руси. Если же день оказывался теплым и пасмурным, то на урожайный год не надеялись.

Также 4 декабря можно было узнать погоду на предстоящие праздники. Согласно приметам, если этот день — морозный, то значит и в рождественские праздники тоже будет холодно.

Традиции Введения

На Руси 4 декабря начались зимние или Введенские ярмарки. На них главным товаром были сани. На Введение люди совершали на них первые пробные поездки. Также в санях в это время года часто возили молодоженов. Управлял лошадьми новоиспеченный муж.

В наше время 4 декабря православные церкви проводят праздничные службы в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Верующие в этот день могут обратиться к Деве Марии и попросить помощь в решении житейских проблем.

Между тем, православные в этот праздник держат рождественский пост (28 ноября — 6 января). Однако на Введение не запрещено есть рыбные блюда. Что нельзя делать на Введение, так это ругаться, завидовать, злоупотреблять алкоголем, гадать.