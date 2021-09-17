Введение штрафов за завышение цен гостиницами поддержали в Госдуме

Гостиницы предложили начать штрафовать за завышение стоимости проживания по время крупных мероприятий. Принятие такого закона поддержали в профильном комитете Госдумы по физической культуре, туризму, спорту и делам молодежи.

Законопроект о штрафах для гостиниц разработала Федеральная антимонопольная служба (ФАС), сообщила газета «Известия». Согласно документу, отели не смогут выходить за предельную стоимость проживания во время проведения особо значимых мероприятий. Цены на номера будут рассчитывать по методичке. Утверждать ее будет правительство.

Если гостиница завысит стоимость, то ее будут ждать штрафы. Для должностных лиц хотят установить сумму от 20 до 50 тысяч рублей. ИП и юрлиц могут быть наказаны в двукратном размере излишне полученной выручки.

В том случае, если постояльцам не удастся найти информацию о ценах на проживание, должностные лица будут обязаны выплатить от 20 до 40 тысяч рублей. Штрафы для ИП составят от 50 до 150 тысяч, а для юрлиц — от 300 до 500 тысяч.

В пояснительной записке ФАС отметила, что вопрос о взвинчивании цен гостиницами поднимается каждый год. Специалисты провели анализ и пришли к выводу, что справиться с ситуацией можно только с помощью введения штрафов.