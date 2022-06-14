Введение штрафов за избавление от домашних питомцев прокомментировали в Общественной палате

Глава комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Елена Шаройкина оценила предложение первого зампредседателя думского комитета по экологии Владимира Бурматова наказывать штрафами владельцев домашних животных, решивших их выбросить. Об этом написал RT.

По ее словам, такой штраф должен быть введен как можно скорее.

«Я к такой инициативе отношусь положительно. Штрафы за выброс домашнего животного должны быть обязательно», — сказала Шаройкина.

При этом она уточнила, что сперва необходимо ввести обязательную регистрацию домашних питомцев.

«Это может быть чипирование либо нанесение несмываемых меток. Пока мы не будем знать, чья собака выброшена, мы не сможем никого штрафовать», — заключила Шаройкина.