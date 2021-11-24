Введение QR-кодов о вакцинации на транспорте назвали оправданным в Крыму

Ничего страшного в QR-кодах о вакцинации от коронавируса на транспорте нет. Это оправданная мера, которая направлена на обеспечение безопасности россиян. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.

«Это оправданная мера, так как направлена на обеспечение безопасности наших граждан и снижение риска заражения. Ничего в этом страшного нет», — приводит агентство слова парламентария.

Фикс отметил, что в Крыму QR-коды о вакцинации нужны сейчас при посещении общественных мест.

Две недели назад правительство внесло в Госдуму законопроект о введение QR-кодов о вакцинации от SARS-CoV-2 на транспорте и в общественных местах. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин рассказал, что документ разослали для отзывов и предложений в регионы, в Общественную и Счетную палаты и в Совфед.

Власти Татарстана ввели QR-коды на общественном транспорте с 22 ноября. Это ограничение привело к транспортному коллапсу в Казани в первый день: сотни непривитых ссадили с автобусов, троллейбусов и трамваев, а таксисты резко подняли цены.