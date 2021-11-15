Введение QR-кодов не повлияло на количество свадеб в Петербурге

Количество жителей Санкт-Петербурга, желающих заключить брак, не снизилось после того, как в ЗАГС стали пускать по QR-кодам. Об этом «Невским новостям» рассказали в пресс-службе комитета по делам ЗАГС.

С 15 ноября из-за роста заболеваемости ковидом гостей старше 18 лет на церемонии бракосочетания пускают только по QR-кодам о вакцинации или по отрицательным ПЦР-тестам. Однако это не повлияло на количество желающих пожениться петербуржцев.

«Данные меры не повлияли на количество желающих зарегистрировать браки, церемонии проводятся в штатном режиме», — сообщили в ведомстве.