Введение продажи алкоголя по QR-коду рассмотрят в Свердловской области

Оперштаб Свердловской области решил рассмотреть инициативу по продаже алкоголя по QR-коду. С таким предложением к самому губернатору обратился владелец одного из ресторанов Евгений Урюпин. О необычном решении написал E1.Ru.

«Мы знаем об инициативе участников рынка о вводе QR-кодов для покупки алкоголя. Готовы обсудить с коллегами и экспертами эту меру на очередном заседании оперативного штаба», — ответил на это обращение министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев.

Он отметил, что оперштаб постоянно отслеживает все темы, касающиеся коронавируса, следит за ходом распространения инфекции и быстро реагирует на все изменения.

Ресторатор с Урала Евгений Урюпин предложил ввести QR-коды для покупки алкоголя вместо принятия этой меры для посетителей мест общественного питания. Свои слова он аргументировал тем, что рестораны и так «не ломятся от посетителей», а с помощью такой альтернативы можно было бы существенно сократить уровень пьянства в стране и увеличить процент вакцинированных.