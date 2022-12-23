Общество 23 декабря 2022, 11:08 Введение потолка цен на газ приняли из-за зоологической ненависти к России — Медведев Медведев объяснил решение ЕС по потолку цен на газ бессилием союза РИА «Новости»

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Решение Евросоюза ввести потолок цен на газ продиктовано не экономической логикой, а маниакальной русофобией, заявил в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его оценке, ЕС действует исходя из зоологической ненависти к России.

«Решение по потолку цен на газ дурацкое по двум причинам. Во-первых, как и в случае с нефтью, оно продиктовано не экономической логикой, а зоологической ненавистью к России», — написал Медведев.

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По словам политика, ЕС действует отталкиваясь от тезиса «во всем виноваты русские». Ценовой потолок — нерыночная и сугубо волюнтаристская мера, подчеркнул он.

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Медведев обратил внимание, что решение приняли с большим количеством разных оговорок, которые позволяют блокировать применение этого инструмента.

«А потому по-серьезному не сработает», — подчеркнул он.

По мнению зампреда Совбеза, Евросоюз демонстрирует свое бессилие и поступает по принципу «сделаем хоть что-то». В этом причина установки лимита на уровне, который показался бы удивительным всем участникам газового рынка, в том числе и тем, кто торгует на споте.

«Цену 180 евро за мегаватт-час (около 2000 долларов за 1000 кубометров) никто из участников торгов на фьючерсной бирже TTF не мог представить себе даже в самом счастливом или страшном сне», — пояснил он.

Таким образом, по оценке Медведева, для европейских потребителей цены на газ останутся на весьма высоком уровне.

«Вывод: <…> русофобия, а с ней и обнищание рядовых европейцев нарастают. Merry Christmas (англ. — с Рождеством)», — заключил он.