Общество 01 февраля 2023, 20:54 Введение ограничений на выезд депутатов из России не потребует изменений в законах Депутат Морозов: менять законы для ограничений на выезд парламентариев из РФ не нужно РИА «Новости»

Читать 360tv в

Решение об ограничении на выезд депутатов и чиновников в период СВО в другие страны в случае принятия не потребует законодательных изменений. Достаточно будет мер на уровне руководителей соответствующих органов власти, рассказал ТАСС глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.

«Вопрос можно отрегулировать без законодательных новаций. Достаточно будет управленческих решений руководителей соответствующих органов власти и госкомпаний», — сказал он.

Реклама

В среду глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обратился к Госдуме с просьбой ввести запрет для чиновников и депутатов на право выезжать на отдых за рубеж во время проведения спецоперации. Кроме того, он заявил о необходимости законодательно закрепить ответственность чиновников и депутатов за показные траты и злоупотребление предметами роскоши.

По словам Пригожина, многие депутаты ездят на отдых в другие страны, когда в зоне СВО идут тяжелые бои. Причем многие чиновники прилетают и в недружественные страны, которые помогают властям Украины и ВСУ.