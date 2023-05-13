Эксклюзив 13 мая 2023, 20:12 Введение обязательного оформления документов на возведение частных домов приведет к росту самостроев Юрист Комсолев заявил об интересе застройщиков в экспертизе возведения частных домов Телеканал «360»

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Строящие своими силами частные дома россияне не станут тратить деньги для оплаты проектных документов и услуг строительного надзора. Все это приведет к тому, что количество самостроев вырастет в геометрической прогрессии. Так «360» прокомментировал идею Российского союза строителей правозащитник и судебный юрист Владимир Комсолев.

Он пояснил, что некоторые люди тратят не один год на возведение своего будущего жилья и все доступные средства вкладывают в строительство. Поэтому тратить дополнительные деньги на услуги по оформлению и согласованию документов точно не станут.

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«В силу того, что любая самостоятельная постройка дома станет невозможной без согласования, это приведет к росту самостроев и дополнительной нагрузке на суды. Потому что, если выяснится, что человек построил жилье без согласования, его принудят к сносу за свой счет», — пояснил Комсолев.

Юрист добавил, что в реализации этой инициативы заинтересованы только строительные компании, у которых уже есть в штате специалисты, способные провести технический надзор и оформить необходимые документы. Но сами работы окажутся настолько дорогими, что сделают возведение дома иллюзорным.