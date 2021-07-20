Введение обязательной вакцинации допустили в Петербурге

Власти Санкт-Петербурга пока не отказались от идеи обязательной вакцинации от коронавируса. Если будет необходимость, то руководство города введет эту ковидную меру.

«В случае необходимости это возможно. Но введение обязательной вакцинации может сработать не на пользу. Нужно людей убеждать, уговаривать, объяснять», — приводит сайт «Фонтанка.ру» слова начальника отдела эпидемического надзора управления Роспотребнадзора по Северной столице Ирины Чхинджерии.

Она отметила, что целевой показатель — это вакцинация 60% взрослого населения, или 2,5 миллиона человек. Чхинджерия призвала жителей Санкт-Петербурга активнее прививаться.

Заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов отметил, что обязательную вакцинацию рассмотрят вместе с Роспотребнадзором, если снизится темп прививочной кампании.

Ранее в нескольких российских регионах ввели новые ковидные ограничения. Среди них обязательная вакцинация работников сферы обслуживания, пожилых людей и студентов.