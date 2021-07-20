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    20 июля 2021, 18:35

    Введение обязательной вакцинации допустили в Петербурге

    Андрей Иванов

    Власти Санкт-Петербурга пока не отказались от идеи обязательной вакцинации от коронавируса. Если будет необходимость, то руководство города введет эту ковидную меру.

    Введение обязательной вакцинации допустили в Петербурге

    «В случае необходимости это возможно. Но введение обязательной вакцинации может сработать не на пользу. Нужно людей убеждать, уговаривать, объяснять», — приводит сайт «Фонтанка.ру» слова начальника отдела эпидемического надзора управления Роспотребнадзора по Северной столице Ирины Чхинджерии.

    Она отметила, что целевой показатель — это вакцинация 60% взрослого населения, или 2,5 миллиона человек. Чхинджерия призвала жителей Санкт-Петербурга активнее прививаться.

    Заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов отметил, что обязательную вакцинацию рассмотрят вместе с Роспотребнадзором, если снизится темп прививочной кампании.

    Ранее в нескольких российских регионах ввели новые ковидные ограничения. Среди них обязательная вакцинация работников сферы обслуживания, пожилых людей и студентов.