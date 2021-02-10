Введение новых правил техосмотра предложили перенести на полгода

Автоэксперт Игорь Моржаретто пришел к выводу, что следовало бы перенести на полгода введение новых правил прохождения техосмотра. Специалиста процитировало РИА ФАН.

Моржаретто заметил, что не только операторы пунктов ТО, но и МВД с Минтрансом не оказались готовы к нововведениям. Поэтому, по мнению эксперта, нужно больше времени для введения новых правил.

«Если с 1 марта попытаться запустить всю эту систему, то возможно, будет коллапс на пунктах прохождения техосмотра, связанный с тем, что сами пункты не готовы, ГИБДД не готова», — предположил собеседник информагентства.