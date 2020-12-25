Введение ковид-паспортов поддержали в Центре имени Гамалеи

Введение ковид-паспортов — это правильное решение, которое должно стартовать одновременно с началом вакцинации. Такое мнение высказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Ковид-паспорта — совершенно правильная вещь, которую надо вводить одновременно с началом вакцинации, чтобы каждый вакцинируемый имел при себе документ, подтверждающий, что он провакцинирован и на определенное время полностью защищен от возможности заражения данным вирусом», — сказал Гинцбург в интервью телеканалу «Россия 24».

В августе 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат получил название «Спутник V». Препарат был разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России.

В стране уже началась масштабная вакцинация от коронавируса. Прививочные пункты открылись во всех уголках России.

В течение января 2021 года в российские больницы и поликлиники поступит порядка 6,5 миллиона доз вакцины. Как заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на встрече с производителями вакцин, план выпуска препаратов перевыполняют. Глава Кабмина попросил не расслабляться и внимательно контролировать весь процесс. Мишустин подчеркнул, что вакцину уже развезли по всем регионам, и отметил, что прививки продолжат делать и в праздники.