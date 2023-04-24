Общество 24 апреля 2023, 10:41 Введение института уполномоченного для самозанятых поддержали в Минэкономразвития Депутат Костенко: самозанятые смогут обращаться к уполномоченным

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В Минэкономразвития поддержали идею введения уполномоченных по правам плательщиков налога для самозанятых. Таким образом омбудсмены смогут рассматривать жалобы не только организаций и ИП, написала «Парламентская газета».

По словам одного из авторов законопроекта, заместителя председателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Натальи Костенко, самозанятые, как и предприниматели, также несут риски, и у них могут возникнуть сложности при взаимодействии с налоговой службой, проблемы и из-за недопонимания законов.

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«Провели обсуждение, доработали изначальный законопроект. Была дискуссия по поводу того, по каким вопросам самозанятые могли бы обращаться к уполномоченным», — сообщила Костенко.