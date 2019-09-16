Введение четырехдневки потребует изменений в Трудовом кодексе

Владислав Корочкин назвал нынешний Трудовой кодекс рудиментом, который остался от социализма. В связи с этим его необходимо переписать, особенно в той части, которая касается малого и среднего бизнеса.

«Когда мы ведем речь о четырехдневке, то подразумеваем гибкое регулирование рынка труда. Надо переходить на гибкие трудовые контракты с работниками, учитывая возможности дистанционной занятости, а также временный характер работы», — заявил вице-президент «Опоры России».

По его словам, нельзя предъявлять одинаковые требования к большим холдингам и мелким предприятиям. Он считает, что четырехдневный рабочий день «должен способствовать выявлению узких мест с точки зрения нерационального использования рабочего внимания и низкой производительности труда, которую мы сегодня имеем». Владислав Корочкин добавил, что сейчас 30-40% времени работники многих предприятий фактически не заняты.