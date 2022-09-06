Врач Генварская объяснила, почему рыжие волосы менее подвержены седине | 360°

Общество 06 сентября 2022, 12:35 Поделиться Telegram

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Viber Врач Генварская объяснила, почему рыжие волосы менее подвержены седине

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Врач-сексолог, психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Диана Генварская в интервью для сайта РИАМО рассказала, почему рыжие волосы менее подвержены седине.

По словам медика, у рыжих людей в структуре волоса практически отсутствует пигмент — эумеланин.

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«Цвет волос определяют два пигмента — эумеланин и феомеланин. Если в структуре волос преобладает эумеланин, то будут темные волосы, если феомеланин — то будут волосы с рыжим оттенком. У рыжих людей в структуре волоса эумеланина практически нет», — сообщила Генварская.

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Люди с рыжими волосами сложнее седеют, поскольку медленнее теряют пигмент. С возрастом цвет их волос может меняться от ярко-рыжего до бледно-золотистого.

Во вторник, 6 сентября, празднуется День рыжих. По одной из версий идея праздника принадлежала жителю Калифорнии Стивену Дугласу, который в начале 1980-х создал Международный союз рыжих людей.

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