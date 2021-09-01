Вузы назвали самые популярные специальности для обучения в 2021 году

Самым популярным направлением в технических и естественно-научных вузах в 2021 году, куда абитуриенты подали больше всего документов на зачисление, стала информатика. Об этом сообщил РБК.

Она оказалась на первом или втором месте в топе направлений подготовки в таких вузах, как МГТУ имени Баумана, ВШЭ, СПбПУ, СПбГУ, ИТМО, МИСиС, НГУ, ДВФУ.

Также очень популярно инженерное направление (программная инженерия). Тройку лидеров в профильных технических вузах заняла специальность, которая связана или с информатикой, или с прикладной математикой.

В других случаях второе и третье места делят традиционные для определенного вуза специальности. Например, в Томском политехе большим спросом пользуется нефтегазовое дело и электроэнергетика, в МИСиС — материаловедение, в МАИ — направления, посвященные самолетостроению, ракетным комплексам. Также в этом вузе популярны и IТ-специальности.

По-прежнему популярными остаются юриспруденция, менеджмент и экономика. Данные направления наиболее востребованы у абитуриентов в ВШЭ, РАНХиГС, СПбГУ, РЭУ имени Г. В. Плеханова, УрФУ имени Б. Н. Ельцина и ДВФУ. В некоторых вузах в тройку лидеров вошли направления, которые связаны с медициной и лингвистикой.