Спрос на преподавателей вузов возрос в России

Свято место оказалось пусто. Почему работодателей не устраивают соискатели Подробнее

В общей сложности количество вакансий профессорско-преподавательского персонала университетов и других организаций высшего образования увеличилось на 35%. Однако в абсолютном выражении спрос в этой сфере выглядит не столь впечатляющим: в стране 5,3 тысячи вакантных места.

В топ-7 специальностей, спрос на которые возрос больше всего, вошли также воспитатель детского сада, механик, специалист по ИКТ, охранник и работник, который оказывает услуги по индивидуальному уходу.

По мнению экспертов, скачок в увеличении спроса на специалистов в сфере образования, которым достались сразу три строчки в перечне, связан с расширением сети детских садов, школ и университетов.

Накануне появилась информация о том, что число вакантных мест в российских компаниях превысило отметку в 1,1 миллиона. Это значение стало рекордным как минимум с 2016 года.