«Вузам сейчас тоже тяжело». В Общественной палате раскритиковали иск студентов МГУ
Глава комиссии Общественной палаты по поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова прокомментировала судебный иск студентов МГУ, которые потребовали возврата денег за обучение из-за перевода в дистанционный формат. Об этом сообщила НСН.
Она попросила студентов проявить солидарность. Эксперт добавила, что сейчас «не время качать права» и нужно поддерживать друг друга.
«Нужно понимать, что вузам сейчас тоже тяжело и если снизится оплата, то они окажутся в очень непростой ситуации», — рассказала она.
Тополева-Солдунова напомнила, что перевести обучение в дистанционный формат — инициатива не вузов, а правительства.