«Вузам сейчас тоже тяжело». В Общественной палате раскритиковали иск студентов МГУ

Она попросила студентов проявить солидарность. Эксперт добавила, что сейчас «не время качать права» и нужно поддерживать друг друга.

«Нужно понимать, что вузам сейчас тоже тяжело и если снизится оплата, то они окажутся в очень непростой ситуации», — рассказала она.

Тополева-Солдунова напомнила, что перевести обучение в дистанционный формат — инициатива не вузов, а правительства.