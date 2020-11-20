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    20 ноября 2020, 18:15

    «Вузам сейчас тоже тяжело». В Общественной палате раскритиковали иск студентов МГУ

    Дарья Морозова

    Глава комиссии Общественной палаты по поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова прокомментировала судебный иск студентов МГУ, которые потребовали возврата денег за обучение из-за перевода в дистанционный формат. Об этом сообщила НСН.

    Она попросила студентов проявить солидарность. Эксперт добавила, что сейчас «не время качать права» и нужно поддерживать друг друга.

    «Нужно понимать, что вузам сейчас тоже тяжело и если снизится оплата, то они окажутся в очень непростой ситуации», — рассказала она.

    Тополева-Солдунова напомнила, что перевести обучение в дистанционный формат — инициатива не вузов, а правительства.