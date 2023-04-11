Общество 11 апреля 2023, 11:21 Вулканологи попали под сильнейший пеплопад с камнями на Камчатке

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Группа вулканологов попала под пеплопад у вулкана Безымянный на Камчатке. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на участника экспедиции Петра Киринкина.

Он рассказал, что группа из восьми человек, включавшая шесть вулканологов и двоих путешественников, приехала к вулкану Безымянный для установки там сейсмологического оборудования. Но начался пеплопад, и им пришлось искать укрытие.

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«Из теплового шлейфа начали сыпаться камни, лапели — пористые вулканические образования, достигающие размера с небольшой кулак. Было принято решение срочно снять со снегоходов нарты и сделать из них импровизированное укрытие», — рассказал Петр Киринкин.

Как добавил сайт «Аргументы и факты», из-за выбросов пепла и падающих камней группе пришлось провести в укрытии около получаса.

Напомним, 7 апреля произошел выброс пепла из вулкана Безымянный. Высота столба достигала 12 километров. Пилотам рекомендовали избегать полетов в регионе из-за риска катастрофы.

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