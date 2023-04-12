Общество 12 апреля 2023, 15:36 Вулканолог Плечов: жителям Камчатки стоит пользоваться масками из-за пеплопада

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Извержение вулкана Шивелуч с сильнейшим выбросом пепла произошло в Камчатском крае. На время пеплопада местным жителя следует защищать дыхательные пути и пользоваться масками, сообщил доктор геолого-минералогических наук и вулканолог Павел Плечов в беседе с «НСН».

По словам специалиста, в частичках пепла находится вулканическое стекло с режущими кромками, которое может попадать во все внутренние органы человека. Чтобы этого избежать, на время пеплопада необходимо закрывать окна и пользоваться защитными масками.

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Эксперт отметил, что большая часть пепла может уйти с дождями и таянием снега.