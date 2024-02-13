Общество 13 февраля 2024, 17:06 Вулканолог Плечев назвал нерядовым событием извержение вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии

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На полуострове Рейкьянес в Исландии второй раз за год зафиксировали извержение вулкана, и его нельзя назвать рядовым. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал вулканолог, доктор геолого-минералогических наук, Павел Плечев.

Он объяснил, что извержение было трещенным, и само по себе это событие нередкое. Однако в последние годы ученые заметили смещение центра активности вулканов с Рейкьянеса на Запад. Поэтому второе извержение за два месяца можно назвать выходящим за рамки обычной ситуации. Кроме того, можно сделать вывод, что зона все еще активна, и извержения могут продолжиться, но разрушительных масштабов не приобретут.

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«Во время извержения трещинного типа лава образуется в трещинах и начинает вытекать в две стороны. Находиться в непосредственной близости не очень комфортно, но какого-то планетарного масштаба это не имеет», — отметил вулканолог.

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