Общество 12 июля 2023, 16:43 Вулканолог Махоткин рассказал, что при извержении вулкана Фаградальсфьядль город Рейкьявик может накрыть пеплом

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В Исландии началось извержение вулкана Фаградальсфьядль, но оно не представляет опасности для Рейкьявика. Об этом «Газете.Ru» рассказал главный специалист Всероссийского института минерального сырья, ведущий научный сотрудник Института геологии рудных месторождений РАН Иван Махоткин.

По его словам, единственное, чем рискует столица Исландии, находящаяся всего в 30 километрах от Фаградальсфьядля, это оказаться посыпанной пеплом. Но в данном случае все будет зависеть от направления и силы ветра.

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«Он не очень активный, там небольшие извержения, пепел выбрасывается на высоту два-три километра. Это пока стандартное извержение, ничего особенного. <…> Может даже и засыпать, но опять же — каким количеством пепла. Здесь надо наблюдать», — рассказал Иван Махоткин.

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