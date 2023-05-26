Общество 26 мая 2023, 15:12 Вулкан Эбеко проснулся на курильском острове Парамушир

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Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в северной части хребта Вернадского выбросил столб пепла высотой в один километр. Об этом сообщили на сайте телеканала «Звезда» со ссылкой на главное управление МЧС РФ по Сахалинской области.

Шлейф вулкана распространился на расстояние более пяти километров в южном направлении. По данным ведомства, пеплопада и запаха сероводорода в городе Северо-Курильск не наблюдалось.

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Отмечается, что проснувшийся вулкан Эбеко не представляет угрозу для населения.