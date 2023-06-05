Общество 05 июня 2023, 18:41 Вулкан Эбеко проснулся на Курилах

Читать 360tv в

Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир выбросил столб пепла высотой в три километра. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на главное управление МЧС России по Сахалинской области.

Шлейф распространился на расстоянии пяти километров в северо-восточном направлении. По информации ведомства, пеплопада и запаха сероводорода в городе Северо-Курильск не ощущалось.

Реклама

Отмечается, что проснувшийся вулкан не представляет угрозы для населения региона.