ВЦИОМ заявил о росте активности россиян на голосовании по поправкам

Так, о возможности принять участие в вотировании до 1 июля знают 88% россиян. Тех, кто планирует проголосовать, — 90%.

«Половина опрошенных (51%) планирует проголосовать до 30 июня включительно, из них 25% уже приняли участие в голосовании на момент опроса, 28 июня», — сказано в сообщении ВЦИОМ.

Эта доля почти вдвое (на 25 процентных пункта) выросла с 22 июня. Исследование также показало, что большинство собирающихся голосовать россиян думают, что на участки придут много людей. При 74% респондентов считают меры санитарной безопасности достаточными, 9% — избыточными.

Планирующие высказать мнение в большинстве своем полагают, что подавляющее число жителей страны пойдет голосовать по собственной инициативе.

Опрошенные рассказали и о своей мотивации. Так, 66% считают вотирование способом защитить семейные и свои собственные ценности. Еще 73% думают, что, проголосовав, повлияют на будущее страны и семьи. Кроме того, 72% видят в этом гражданский долг человека. Каждый четвертый полагает, что идти или нет на голосование — личное дело.

Голосование по поправкам к Конституции РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Москвичи и жители Нижегородской области могут сделать это онлайн.

Ранее директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров рассказал о самых интересных для россиян поправках.