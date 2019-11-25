ВЦИОМ: YouTube использует более половины россиян

В ходе опроса ведомство разделило пользователей на две группы: пассивных, тех кто смотрит видео и подписывается на каналы, и активных, тех, кто пишет комментарии, лайкает видео, делится роликами и так далее. Получилось, что пассивных пользователей больше, чем активных 43% против 14%. Еще 42% заявили, что не пользуются YouTube или интернетом вообще. Самая большая доля активных пользователей (24%) оказалась среди участников возрастной группы от 18 до 24 лет.

Источник фото: wciom.ru

Основным занятием на YouTube стал просмотр видеороликов. Об этом заявили 53% респондентов. 13% опрошенных заявили, что приходят на хостинг, чтобы ставить лайки, 12% подписываются на каналы, 7% отправляют ролики другим пользователям. 6% предпочитают писать комментарии и только 2% заливают собственные видеоролики.

Среди интересов треть пользователей заявила, что смотрят на YouTube клипы музыкальных групп, фильмы и ролики, связанные с культурой и искусством. На втором месте по интересам оказались видео о семье, доме и воспитании детей. Такие ролики интересны 16% пользователей хостинга. Третье и четвертое место поделили между собой видео, посвященные фитнесу, спорту и записи об общественно-политической жизни.

13% пользователей YouTube оказались интересны технологии и путешествия, 12% — изучают возможности образования, а 10% — интересуются тематикой красоты и здоровья.

Опрос провели при помощи телефонного обзвона. В нем приняли участие 1,6 тысячи взрослых россиян.