ВЦИОМ выяснил, сколько россиян прислушиваются к мнению родителей

Основная масса россиян активно ищет авторитетное мнение среди родственников, однако каждый пятый не имеет людей, к которым прислушивается. Такие результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мненея (ВЦИОМ) привел ТАСС.

Респондентов спрашивали, есть ли среди их друзей, знакомых и родственников люди, к которым они прислушиваются. В результате выяснилось, что 35% граждан прислушиваются к мнению родителей, 29% — к мнению друзей, 17% слушают детей и внуков, братьев и сестер, а 20% — других родственников. Также 8% опрошенных сообщили, что прислушиваются к мнению бабушек и дедушек.

При этом еще 20% заявили, что не имеют в своем окружении таких людей.

Также россиян спросили, кто из известных соотечественников является для них авторитетом. Для 165 таковым оказался президент РФ Владимир Путин. Также граждане выделили министра обороны Сергея Шойгу, главу МИД Сергея Лаврова и премьер-министра Михаила Мишустина.

Кроме того, 69% убеждены, что среди их близких, друзей и коллег есть те, кто считает авторитетом их самих и прислушивается к их мнению. У 14% прямо противоположное мнение.

82% россиян с детьми убеждены, что представляют для них авторитет. 11% считают, что у их детей иные авторитеты, а 7% затруднились с ответом. Ранее сообщалось, что более трети россиян оценили 2021 год лучше предыдущего.