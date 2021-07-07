ВЦИОМ выяснил отношение россиян к искусственному интеллекту

ВЦИОМ провел среди россиян опрос с целью выяснить их отношение к искусственному интеллекту. С результатами ознакомился сайт «Аргументы и факты».

По данным издания, 48% опрошенных признались, что доверяют технологиям ИИ, а 42% высказались против. Треть респондентов признались, что опасаются замены человека искусственным интеллектом в их сфере деятельности. По мнению большинства (94%), в медицине ИИ должен предлагать варианты решения задач, однако при этом сам человек должен принимать решения.